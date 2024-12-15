شكرا لقرائتكم خبر عن قائد هيئة تحرير الشام يكشف عن أولويات المرحلة في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

دخول إسرائيل الجولان

الوضع السوري

الدمام - شريف احمد - ندد قائد هيئة تحرير الشام التي تولت السلطة في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، بتوغل القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.وأكد "الشرع" أن الوضع الراهن "لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".ودخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة، بعيد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر.ونددت الأمم المتحدة ب"انتهاك" اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل العائد إلى 1974.وقال أحمد الشرع في تصريحات نقلتها قنوات الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام: إن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة".وأضاف أن "الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".وأكد أن "الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار".وخلفت الحرب في سوريا التي اندلعت العام 2011، أكثر من نصف مليون قتيل، ودفعت نحو ستة ملايين سوري إلى النزوح أو اللجوء.ومنذ سقوط الأسد، كثفت إسرائيل ضربها في سوريا، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من البلاد.