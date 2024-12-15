شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على دمشق.. والحكومة المؤقتة تطالب مجلس الأمن بالتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق بمحيط العاصمة دمشق.

طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.

وفي رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حصلت عليهما وكالة أسوشيتد برس، الجمعة، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك إنه يتصرف بناء على تعليمات من حكومته لتقديم هذه المطالب.

وكتب الضحاك أنه "في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة من تاريخها يتطلع فيها شعبها إلى إقامة دولة حرية ومساواة وسيادة القانون وتحقيق آماله في الرخاء والاستقرار توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة".

وقالت "أسوشيتد برس" إن هذه على ما يبدو هي الرسالة الأولى الموجهة إلى الأمم المتحدة من الحكومة السورية المؤقتة.