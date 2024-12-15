شكرا لقرائتكم خبر عن من عائلة واحدة.. استشهاد 5 في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - استشهدت عائلة مكونة من خمسة أشخاص في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.في نفس السياق، استشهد صحفي جراء استهداف منزله بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 195 شهيدًا.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الغارات الإسرائيلية على مخيم البريج خلّفت دمارًا واسعًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.من ناحية أخرى، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية مساء اليوم، استهدفت خيمة للنازحين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي اليوم على المدينة إلى 16 شهيدًا وعشرات الجرحى.كما أصيب فلسطيني في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغير شرق مدينة رام الله، ترافق ذلك مع اقتحام عدد من المدن والبلدات، والاعتداء على منازل وممتلكات الفلسطينيين.