شكرا لقرائتكم خبر عن تلميحات لضم أراض أوكرانية جديدة إلى الاتحاد الروسي.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

ضم أراض أوكرانية لروسيا

شروط محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

محاكمة متهمة بالخيانة العظمى

الدمام - شريف احمد - ألمح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إلى احتمال ضم أراض أوكرانية أخرى إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي.طالب "ميدفيديف"، خلال مؤتمر لحزبه "روسيا الموحدة" الحاكم، بتطوير المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالفعل، وهي دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون.وقال ميدفيديف رئيس الحزب :"يمكن أن تكون هذه التجربة مفيدة بالمناسبة، إذا ظهرت في بلدنا مناطق جديدة أخرى، لكنها قريبة جدا منا، وهذا ممكن".وشغل "ميدفيديف" منصب الرئيس الروسي في الفترة بين عامي 2008 و2012، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي.وكان الكرملين بدأ الحرب على أوكرانيا في فبراير من عام 2022 بدعوى حماية السكان الناطقين بالروسية في منطقة دونباس.لكن الكرملين لم يحتل الأماكن الأربعة حتى الآن إلا بشكل جزئي، ولإجراء محادثات سلام، يطالب الكرملين كييف بالتنازل عن هذه المناطق كشرط مسبق.وتهدد موسكو باستمرار بضم المزيد من الأراضي الأوكرانية، إذا لم تقبل كييف بهذه المطالب.كانت قضت محكمة أوكرانية الجمعة بالسجن 14 عامًا بحق امرأة اتهمت بـ "الخيانة العظمى"، لكتابتها رسالة إلى ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، تبرر فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.واتهمت بكتابة رسالة إلى ممثل روسيا في الأمم المتحدة حول تأييدها العملية الخاصة الروسية، وحُكم عليها بالسجن 14 عامًا بتهمة الخيانة العظمى".