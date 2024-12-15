شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 11 صنفا من الفاكهة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 11 صنفا من الفاكهة والمكسرات في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، على أساس شهري.

وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر التفاح الأحمر انخفض بنسبة 1.4% إلى 8.9 ريال. أسعار الفاكهة بحسب النشرة، انخفض سعر التفاح الأصفر بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 8.94 ريال للكيلو.

وتراجع سعر الموز الفلبيني بنسبة 6.8%، إلى 6.17 ريال للكيلو في نوفمبر الماضي.

وبلغ سعر البرتقال المصري، 6.63 ريال، منخفضا بنسبة 2.1% على أساس شهري.

وسجل سعر الحبحب (البطيخ) 3.12 ريال، منخفضا بنسبة 2.8% خلال شهر. سعر الفاكهة في السعودية وانخفض سعر الشمام المحلي بنسبة 3.4% إلى 4.61 ريال للكيلو خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتراجع سعر الليمون الأفريقي بنسبة 11.5% على أساس شهري، إلى 7.04 ريال للكيلو.

وبلغ سعر المنجا الباكستاني، 12.38 ريال، منخفضا بنسبة 0.9% على أساس شهري.

وانخفض سعر البرقوق التركي، بنسبة 2.9% على أساس شهري، مسجلا 14.07 ريال.

وسجل سعر الرمان الهندي، 12.93 ريال للكيلو، متراجعا بنسبة 2.6% على أساس شهري.

وتراجع سعر التمر (المكنوز) بنسبة 1.5% إلى 16.2 ريال للكيلو. سعر الفاكهة خلال شهر وكان سعر الخوخ اللبناني أكثر الأصناف ارتفاعا في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 27% مسجلا 17.48 ريال.

وجاء العنب المحلي في المرتبة الثانية مرتفعا بنسبة 10.5% إلى 13.41 ريال للكيلو.

وسجل سعر اليوسفي الباكستاني ارتفاعا بنسبة 7.5% إلى 9.35 ريال.

وارتفع سعر التمر (الرطب) بنسبة 5.7% إلى 14.69 ريال.

وسجل سعر التين المحلي 16.4 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 5.3% على أساس شهري.

وارتفع سعر الكمثرى اللبناني بنسبة 0.7% على أساس شهري، مسجلا 12.95 ريال للكيلو.