شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدجاج والأسماك خلال شهر.. وارتفاع «الفيليه» و«الكنعد» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية