شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدجاج والأسماك خلال شهر.. وارتفاع «الفيليه» و«الكنعد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الدجاج في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، باستثناء الفيليه الطازج، فيما تراجع سعر الأسماك، بينما ارتفع سعر الكنعد وحيدا.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفض سعر الدجاج الطازج بنسبة 1.2% إلى 17.58 ريال.
وبلغ سعر الدجاج المستورد، 19 ريالا، متراجعا بنسبة 2.4% على أساس شهري في نوفمبر الماضي.
وانخفض سعر أفخاذ الدجاج الطازج بنسبة 0.8%، على أساس شهري، مسجلا 10.2 ريال.
وارتفع سعر الفيليه الطازج بنسبة 0.7% على أساس شهري، مسجلا 21.53 ريال.
وانخفض سعر السمك الهامور بنسبة 1.1% على أساس شهري، مسجلا 52.78 ريال.
وبلغ سعر السمك الروبيان الطازج المقشر، 72.16 ريال، منخفضا بنسبة 0.8% على أساس شهري.
وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفض سعر الدجاج الطازج بنسبة 1.2% إلى 17.58 ريال.
أسعار الدجاجسجل سعر الدجاج المجمد المحلي، 18.96 ريال، منخفضا بنسبة 0.5% على أساس شهري.
وبلغ سعر الدجاج المستورد، 19 ريالا، متراجعا بنسبة 2.4% على أساس شهري في نوفمبر الماضي.
وانخفض سعر أفخاذ الدجاج الطازج بنسبة 0.8%، على أساس شهري، مسجلا 10.2 ريال.
وارتفع سعر الفيليه الطازج بنسبة 0.7% على أساس شهري، مسجلا 21.53 ريال.
أسعار الأسماكوسجل سعر السمك الكنعد ارتفاعا، بنسبة 0.5% ليصل إلى 65.27 ريال للكيلو.
وانخفض سعر السمك الهامور بنسبة 1.1% على أساس شهري، مسجلا 52.78 ريال.
وبلغ سعر السمك الروبيان الطازج المقشر، 72.16 ريال، منخفضا بنسبة 0.8% على أساس شهري.