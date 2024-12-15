شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: إطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية لنشر رسالة الحرمين عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ميدانيًا على الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، حيث قام بجولة شملت وكالة الأئمة والمؤذنين، وكالة التوجيه والإرشاد، وكالة التوعية الدينية، الإدارة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين.



وخلال الجولة التي رافقه فيها وكيل الرئيس لشؤون المسجد الحرام بدر بن صالح آل الشيخ، دعا السديس إلى تكثيف الجهود في تقديم خدمات تعبدية وتوعوية وإرشادية متميزة، مشددًا على ضرورة مواكبة التحول الرقمي والتطورات التقنية عبر إطلاق تطبيقات ذكية ومنصات رقمية، تسهم في تقليص حاجز المكان والزمان وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم.



تبني قيم التسامح والوسطية

كما استمع إلى مقترحات الوكلاء، وحثّهم على تبني قيم التسامح والوسطية، والالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز في خدمة قاصدي المسجد الحرام، وأكد على أهمية العمل وفق أسس مؤسسية محوكمة تضمن التميز والإبداع في إثراء تجربة القاصدين.



وكشف السديس، خلال الجولة عن خطط رئاسة الشؤون الدينية لإطلاق منصات رقمية وتطبيقات ذكية تستهدف تحسين تجربة المعتمرين والزائرين إيمانيًا وإثرائيًا، بما ينسجم مع الترتيبات التنظيمية والخطة الاستراتيجية للرئاسة.



وأشار إلى أن تعزيز العمل الميداني وإثراء تجربة القاصدين يمثلان أحد أبرز مرتكزات الرئاسة في المرحلة القادمة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

تعد هذه الجولة الأولى للسديس بعد صدور الترتيبات التنظيمية الجديدة للرئاسة، ما يؤكد حرصه على تنفيذ الخطة الاستراتيجية بأعلى درجات الكفاءة والجودة.