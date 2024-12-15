وزير الداخلية التركية أعلن عودة 7621 سوريًا إلى بلادهم خلال 5 أيام

أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي قايا، أنّ عدد السّوريّين الّذين عادوا من ​تركيا​ "بشكل طوعي وآمن ومشرّف ومنتظم" خلال الأيّام الّتي سبقت تحرّر ​سوريا​ من نظام الرّئيس بشار الأسد، كان 310 في 6 كانون الأوّل الحالي، 176 في السّابع منه، و240 نازحًا في 8 كانون الحالي".

وكشف في تصريح، أنّ "بعد تحرُّر سوريا، عاد 1259 سوريًّا في 9 كانون الأوّل، 1669 في 10 منه، 1293 في 11 منه، 1553 نازحًا في 12 الحالي؛ و1847 في 13 منه"، مؤكّدًا "أنّنا ندير مسألة الهجرة بطريقة تحترم حقوق الإنسان وحريّاته، مع تمسّكنا بقيمنا الحضاريّة، وعدم المساومة على النّظام والأمن العام".