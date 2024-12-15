شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.6 درجة.. زلزال يضرب جزر "ساندويتش" بالمحيط الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

زلزال إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر "ساندويتش" الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على عمق 110.5 كيلومترات، ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.يذكر أن جزر ساندويتش الجنوبية هي أرخبيل يمثل جزءًا من منطقة جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، والتي تعد إقليمًا خارجيًا تابعًا للمملكة المتحدة.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة بوتوتانو جنوب إندونيسيا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 57 كيلومترًا شمال شرقي بوتوتانو الإندونيسية.