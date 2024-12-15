"حالة من الصمت" يفوز بجائزة "الشرق الوثائقية"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: فاز الفيلم الوثائقي "حالة من الصمت"، للمخرج سانتياغو مازا، بالنسخة الثانية من جائزة "الشرق الوثائقية"، التي تمنحها القناة التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. تدور أحداث الفيلم حول أربعة صحفيين مكسيكيين يخاطرون بحياتهم لتغطية "سياسات المخدرات" العنيفة في بلادهم.

تأتي "جائزة الشرق الوثائقية" ضمن التزام القناة بدعم صناعة الأفلام وتعزيز المواهب الناشئة في صناعة الأفلام الوثائقية، كما تسلط الضوء على الجهود المستمرة لتوفير منصة تفاعلية لصانعي الأفلام لعرض قصصهم.

شهدت هذه النسخة مشاركة واسعة ومتنوعة شملت الأفلام التالية:

- "يلّا باركور" للمخرجة عريب زعيتر (الأردن).

- "مركب فرسان: 128 كيلو عن بر الأمان" للمخرج موفق العبيد (المملكة العربية السعودية).

- "ماي واي" للمخرجين ليزا أزويلوس وتيري تيستون (فرنسا/الولايات المتحدة).

- "حالة من الصمت" للمخرج سانتياغو مازا (المكسيك).

- "لوميير السينما (تستمر المغامرة)" للمخرج تيري فريمو (فرنسا).

- "توليف وحكايات على ضفاف البوسفور" للمخرجة زينة صفير (مصر/لبنان/تركيا).

- "عندما يشع الضوء" للمخرج ريان البشري (المملكة العربية السعودية)، ضمن فئة الأفلام القصيرة.

وتعليقاً على حفل توزيع الجائزة، الذي أقيم في منطقة البلد، قال محمد اليوسي، المدير العام لقناتي "الشرق الوثائقية" و"الشرق ديسكفري": "فخورون بتقديم جائزة "الشرق الوثائقية" للعام الثاني على التوالي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. تعكس هذه الجائزة التزامنا الراسخ بدعم المواهب وتقديم محتوى أصلي وحصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مهنئاً المخرج سانتياغو مازا على فيلمه الوثائقي المميز.

من جانبها، ثمّنت شيفاني باندايا مالهوترا، المديرة الإدارية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، "هذه الشراكة الاستراتيجية مع قناة "الشرق الوثائقية" لتقديم جائزتها للعام الثاني على التوالي"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تجسد التزامنا الراسخ بدعم صناع الأفلام الموهوبين، وتوفير منصة رائدة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم للعالم أجمع.

تقدم "الشرق الوثائقية" أفلاماً تتناول مواضيع عدة تتنوع بين السياسة والاقتصاد والأعمال والتاريخ، كما تستعرض رؤى فريدة وتحليلات ثاقبة حول آخر التوجهات والأحداث والشخصيات المؤثرة التي تشكل عالم اليوم. وبفضل قدراتها الإنتاجية الداخلية، تقدم "الشرق الوثائقية" مجموعة برامج تتسلل إلى عمق الأخبار وعناوين الصحف وتوفر تحليلات جريئة وشاملة. قناة "الشرق الوثائقية" متاحة عبر البث التلفزيوني وحسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وخدمة الفيديو عند الطلب عبر الشرقNOW.