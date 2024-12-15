الأرصاد الجوية: طقس مستقر نسبيًا يسيطر على لبنان حتى صباح الثلثاء إذ يشهد تقلبات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى صباح يوم الثّلثاء، حيث يتعرّض لبنان لبعض التقلّبات الّتي قد تؤدّي إلى أمطار محليّة متفرّقة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر كانون الأوّل يتراوح بين 13 و21 درجة مئويّة في بيروت، بين 10 و19 درجة في طرابلس، وبين 4 و14 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم قليل الغيوم صباحًا، ويتحوّل مساءً إلى غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، كما تبقى الرّطوبة منخفضة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الدّاخل، ودون تعديل في بقيّة المناطق. تكون الرّياح ناشطة أحيانًا، ويتشكل الضّباب المحلّي فوق المرتفعات الشّماليّة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا إجمالًا، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار محليّة. أمّا الطّقس المتوقّع الأربعاء فقليل الغيوم، مع استقرار في درجات الحرارة".

كما أفادت بأنّ "الرّياح السّطحيّة متقلّبة ضعيفة سرعتها بين 8 و25 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 35 و55%، حال البحر منخفض الموج إلى مائج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".