شكرا لقرائتكم خبر عن آلام النمو عند الأطفال.. الأسباب والعلامات ونصائح للتعامل والان مع تفاصيل الخبر

بالنسبة للعديد من الأطفال، فإن آلام الساق التي تصيبهم في الليل هي حدث منتظم، وغالبًا ما تكون السبب وراء لغز "آلام النمو". وبقدر ما قد يبدو الأمر مؤلمًا، فإن آلام النمو عادة ما تكون غير ضارة. ولكن كيف يمكن للوالدين معرفة ما إذا كانت مجرد مرحلة ومتى يجب أن يشعروا بالقلق؟ وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

آلام النمو عند الأطفال

ألم النمو هو ألم عضلي يعاني منه الأطفال غالبًا أثناء فترة نموهم، وعادةً ما يكون ذلك بين سن 3 إلى 12 عامًا. يشعر الأطفال بهذا النوع من آلام العضلات ليلاً في أرجلهم، وغالبًا ما يكون ذلك في عضلات الساق أو خلف الركبتين. يمكن وصف الألم بأنه وجع أو خفقان في الساقين، وقد يعاني الأطفال من عدم الراحة بعد فترات من زيادة النشاط البدني. وقد يكون الألم شديدًا بما يكفي لإيقاظهم من نومهم".

توصف هذه الآلام عادة بأنها تقلصات مؤلمة عميقة، تؤثر غالبًا على الفخذين أو الساقين أو خلف الركبتين. وهي أكثر شيوعًا في المساء أو في الليل، وتميل إلى التلاشي بحلول الصباح.

كيف نشعر بآلام النمو؟



إنه ألم عميق وممل في الساقين، قد يكون خفيفًا بالنسبة للبعض، ولكنه شديد بالنسبة للآخرين. بالنسبة لمعظم الأطفال، تأتي هذه الآلام وتختفي؛ وتستمر من بضع دقائق إلى بضع ساعات، وفي إحدى الليالي، قد يستيقظون وهم يبكون، ولكن بحلول الصباح، يعودون إلى نشاطهم، وكأن شيئًا لم يحدث.

ما أسباب آلام النمو؟

الإفراط في استخدام العضلات

يتحرك الأطفال باستمرار، ويركضون، ويتسلقون، ويقفزون. كل هذا النشاط يمكن أن يسبب آلام العضلات.تعبوالإجهاد، وخاصة بعد يوم عمل شاق، قد يؤدي إلى الألم في وقت لاحق من الليل.

عتبة الألم

أظهرت الأبحاث أن بعض الأطفال الذين يعانون من آلام النمو لديهم قدرة أقل على تحمل الألم، مما يعني أنهم أكثر حساسية للانزعاج من غيرهم. كما أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى مثل الصداع أو آلام البطن.

فرط الحركة

يعاني بعض الأطفال من مرونة شديدة في المفاصل أو أقدام مسطحة، مما قد يساهم في آلام النمو. وقد تتحرك مفاصلهم إلى ما هو أبعد من المعدل الطبيعي، مما يسبب عدم الراحة.

نقص فيتامين د

أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من آلام النمو غالبًا ما يكون لديهم مستويات أقل منفيتامين د، وهو أمر ضروري لقوة العظام. وقد يكون هذا سببًا آخر لألم أرجلهم.

كيف تعرف أن هذه آلام النمو؟

تحدث آلام النمو عادة في الساقين، وتؤثر على كلا الطرفين في نفس الوقت، وتميل إلى الحدوث ليلاً أو في المساء. يأتي الألم فجأة، ورغم أنه قد يكون شديدًا، إلا أنه لا يستمر طويلًا عادةً. بحلول الصباح، يشعر معظم الأطفال بأنهم بخير ويستأنفون أنشطتهم المعتادة. سيلاحظ الآباء عدم وجود علامات مرئية، ولا احمرار أو تورم أو كدمات.

ومع ذلك، قد تختلف آلام النمو من طفل إلى آخر. فبالنسبة لبعض الأطفال، يكون الألم خفيفًا ومتقطعًا. وبالنسبة للآخرين، قد يكون أكثر تكرارًا أو يستمر لفترة أطول. وقد يعاني بعض الأطفال من الألم كل ليلة، بينما قد يمر آخرون بأسابيع أو أشهر دون حدوث نوبة.

متى يجب أن تقلق؟

لا يمكن استبعاد جميع أنواع آلام الساق باعتبارها آلام نمو. إذا كان طفلك يعاني من آلام في أحد الأطراف فقط، فقد يكون السبب وراء ذلك مرضًا خطيرًا مثل ورم العظم العظمي". ويضيف خبيرنا أيضًا أن هناك حالة أخرى يتم الخلط بينها وبين آلام النمو في بعض الأحيان وهي متلازمة تململ الساقين.

تحدث هذه الحالة قبل النوم على عكس آلام النمو التي قد توقظ الطفل من النوم، وينصح قرائنا باستشارة الطبيب فورًا إذا استمر هذا النوع من الألم، بالإضافة إلى ذلك، إذا تسبب الألم في عرج طفلك أو صعوبة في المشي، فمن المهم طلب المشورة الطبية.

كيف تساعد طفلك على التغلب على آلام النمو



إذا كان طفلك يعاني من آلام النمو، فحاولي وضع وسادة تدفئة على ساقه وتدليكها. يمكن تخفيف الألم الشديد بتناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

كما أن أفضل علاج بلا شك قد يكون طمأنة بسيطة. أخبر طفلك أن الألم مؤقت وأنه سيشعر بالتحسن قريبًا.