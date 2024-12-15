أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم, رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، يرافقه النائب الثاني لرئيس الغرفة التجارية محمد بن عقيل الرويلي، و 20 مشاركًا ومشاركةً من أبناء وبنات منطقة الجوف في المعرض الدولي للتمور، الذي أقيم في العاصمة الرياض خلال الفترة 19 – 28 نوفمبر، ونظمه المركز الوطني للنخيل والتمور.

وتسلّم سموه تقرير مشاركة الغرفة التجارية بالجوف بالمعرض الدولي للتمور (عالم التمور) للمرة الرابعة على التوالي.

واستمع إلى شرحٍ من رئيس الغرفة عما تضمنه التقرير من أرقام وإنجازات والجهود التي قامت بها الغرفة التجارية لإنجاح المشاركة في المعرض.

وأثنى على المشاركين والمشاركات في المعرض الدولي شاكرًا لهم هذه المشاركة المتميزة، منوّهًا بالدعم الذي يحظى به قطاع الزراعة في المملكة من خلال دعم إنتاج وتسويق التمور السعودية ومنتجاتها التحويلية المتنوعة.

كما أشاد أمير منطقة الجوف بما تضمنه التقرير وبالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية في المنطقة في سبيل التسويق للميز النسبية التنافسية للمنطقة وتطوير قطاع الأعمال وخلق فرص أكبر لنقل إنتاج المنطقة وفتح نوافذ تسويقية له على مستوى الوطن، مبينًا أنّ منتجات التمور تمثل أهميّةً اقتصاديةً كبيرةً سواءً للمنطقة أو المملكة بشكل عام، كون قطاع النخيل والتمور من القطاعات الواعدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحظى بدعم من القيادة الحكيمة -أيدها الله- والتي أولت هذا المنتج الاقتصادي كل الرعاية والاهتمام.

وأشار سموه إلى أهمية منطقة الجوف زراعيًا بما حباها الله به من نعم عظيمة من جودة الأراضي الزراعية وعذوبة المياه ووفرتها، وتنوّع المنتجات الزراعية فيها، مما جعلها من الخليج 365 الأولى زراعيًا في المملكة بوصفها سلة غذاء المملكة بسبب الدعم الذي يلقاه هذا القطاع من الحكومة الرشيدة.

من جانبه أعرب رئيس الغرفة التجارية بالجوف عن شكره لأمير منطقة الجوف على الدعم المستمر الذي تحظى به الغرفة التجارية والقطاع الخاص، مؤكدًا حرص الغرفة على تنفيذ كافة البرامج المعززة لخلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة, والتزامها التام في تسويق الميز النسبية التنافسية للمنطقة.

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