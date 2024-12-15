شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر.. وارتفاع «الضأن المبرد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر اللحم الضأن المبرد المستورد وحيدا.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر اللحم البقري الطازج سجل 51.41 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.9% على أساس شهري. أسعار اللحوم في السعودية بلغ سعر اللحم الضأن الطازج، 66.38 ريال للكيلو، متراجعا على أساس شهري بنسبة 1.9%.

وتراجع سعر اللحم الجمل الطازج، في شهر نوفمبر الماضي، 1.4%، على أساس شهري، مسجلا 53.36 ريال للكيلو.

وارتفع سعر اللحم الضأن المبرد المستورد بنسبة 1.4% على أساس شهري، مسجلا 52.51 ريال للكيلو في نوفمبر الماضي.

وبلغ سعر تكلفة طبخ الذبيحة في شهر نوفمبر الماضي، 294.42 ريال، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري.