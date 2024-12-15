شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدقيق في السعودية خلال شهر.. وتباين «الأرز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الدقيق في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، على أساس شهري، فيما تباين سعر الأرز.

وبحسب نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الدقيق المحلي الأسمر في نوفمبر الماضي، 3.18 ريال للكيلو، متراجعا بنسبة 1.2% على أساس شهري.

وتراجع سعر الدقيق المحلي الأبيض في نوفمبر الماضي، على أساس شهري، بنسبة 1.5% إلى 4.63 ريال للكيلو. سعر الأرز في السعودية ارتفع سعر الأرز البسمتي الأبيض على أساس شهري في نوفمبر 2024 بنسبة 0.8% إلى 99.33 ريال لـ(10 كجم).

وانخفض سعر الأرز المزة الهندي، بنسبة 1.3% في نوفمبر الماضي، على أساس شهري، إلى 82.96 ريال.

وسجل سعر الذرة الحلوة، 6.19 ريال، منخفضا بنسبة 1.4% على أساس شهري. أسعار السلع وبلغ سعر الشعيرية، 5.83 ريال، منخفضا بنسبة 0.2% على أساس شهري في نوفمبر الماضي.

وارتفع سعر المكرونة بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 5.94 ريال.

وسجل سعر الشوربة العلب الشوفان، 10.22 ريال، مرتفعا بنسبة 2.5% على أساس شهري.

وبلغ سعر الخبز الأبيض المفرود 1.09 ريال لـ(4 أرغفة)، مستقرا على أساس شهري.