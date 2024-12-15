استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة “للأونروا” شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مدرسة خليل عويضة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيدًا وعشرات الجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين، بعد محاصرتها بالدبابات والآليات العسكرية، واعتقال عدد كبير من النازحين، ترافق ذلك مع تفجير وحرق عشرات المنازل والبنايات السكنية غرب بيت حانون، وذلك في إطار عمليات التدمير الشاملة، التي طالت أكثر من 90 % من المنازل والمنشآت الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

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