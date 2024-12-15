السعودية | محطة واحة الملك سلمان .. وجهة مميزة للعائلات والطلاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُمثِّل واحة الملك سلمان للعلوم إحدى أبرز الوجهات التي تخدمها شبكة النقل العام بالرياض، حيث يُمكن الوصول إليها من خلال محطة واحة الملك سلمان على المسار الأحمر الذي تم تشغيله اليوم.

وتعد الواحة أحد أكبر المراكز العلمية بالمملكة، ووجهة تعليمية ترويحية متكاملة، وتقع ضمن منطقة تشمل مؤسسات البحث والتطوير والابتكار.

ويتكون موقع واحة الملك سلمان للعلوم من حدائق طبيعية ومسارات، ويضم مبنى الواحة مرافق متعددة، تشمل: بهوًا رئيسًا لأجنحة مهرجان العلوم والتقنية، وقاعات علمية تحوي معروضات تفاعلية، ومسرحًا يقدم عروضًا علمية ومسابقات مسلية، وقبة فلكية توفر تجربة استكشاف علم الفضاء، و”مساحات الصنّاع – ميكرسبيس” التي توفر فرصة للمبدعين والمهتمين بالعلوم لاستكشاف أحدث التقنيات وصقل مهاراتهم، إضافة إلى خدمات الأطعمة مع إطلالات جميلة على “وادي الليسن”.

وتُصنّف “الواحة” أنها من أوائل المنصات العلمية التي تُطبق مفهوم التعليم بالترفيه من خلال محتواها النوعي، وأسلوبها التفاعلي الذي يحفز على الإبداع، وهي حاضنة للمعرفة ووجهـة علمية وثقافية وسـياحية، تُناسب الصغار والكبار، يعيش فيها الزوار تجربة تعليمية ترفيهية لكل أفراد الأسرة، وباللغتين العربية والإنجليزية.

وتتعدى محطة واحة الملك سلمان كونها مجرد نقطة للتنقل؛ فهي بوابة إلى عالم من المعرفة والابتكار، وبإمكان مستخدمي المحطة زيارة الواحة والتعرف على ما تقدمه من برامج وفعاليات متنوعة، وذلك بالدخول على موقع الواحة الرسمي والحجز المسبق.

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