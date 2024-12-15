شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحة أفضل فى العام الجديد.. 5 فحوصات مهمة للكشف عن مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

فحص السرطان يشير إلى الاختبارات التي تتحقق من علامات السرطان قبل ظهور الأعراض، وفقًا للدراسات، تساعد بعض اختبارات الفحص في اكتشاف السرطان مبكرًا، عندما يكون من الأسهل علاجه وربما الشفاء منه، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل الفحوصات التي يجب عليك القيام بها في العام الجديد والعناية بصحتك، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا للخبراء، فإن إجراء فحص منتظم للسرطان يساعد في اكتشاف أي مشكلة حتى بدون أي أعراض في وقت مبكر حتى يمكن علاجها بنجاح. ومع ذلك، فإن فحص السرطان يعمل بشكل أفضل عندما يتم إجراؤه بانتظام وفقًا للإرشادات.

لماذا الفحوصات مهمة؟

يمكن أن تؤثر فحوصات السرطان على البقاء على قيد الحياة وتقلل من عدد الأشخاص الذين يصابون بالسرطان في مرحلة متأخرة. يمكن أن يساعد المزيد من الأشخاص على إجراء الفحص في وقت مبكر، مما يؤثر على الإمكانات العلاجية للعديد من الأمراض.

مع استمرار زيادة أنواع معينة من السرطان مثل سرطان الثدي والقولون والرئة، يصبح الفحص أكثر أهمية.

أهم خمسة أنواع من السرطان يجب مراعاتها في عام 2025

وفقًا للخبراء، فإن أفضل خمسة فحوصات للسرطان يجب أن تكون على قائمتك في العام الجديد تشمل:

فحوصات سرطان الثدي

يأخذ تصوير الثدي بالأشعة السينية صورة بالأشعة السينية للثدي لتحليل العلامات المبكرة لسرطان الثدي. يقول الخبراء إن إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية بانتظام يسمح للأطباء بمقارنة التغيرات في الثدي بمرور الوقت ويسمح لهم باكتشاف السرطان مبكرًا - في بعض الأحيان قبل ثلاث سنوات من الشعور به.

وفقًا لإرشادات الجمعية الأمريكية للسرطان، فإن النساء اللاتي لديهن العوامل التالية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي:

تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الثدي

تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الثدي

الطفرة الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، مثل جين BRCA

يمكن للنساء من سن 40 إلى 44 عامًا البدء في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا

يجب على النساء من سن 45 إلى 54 عامًا إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام

يمكن للنساء من سن 55 عامًا وما فوق إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا أو اختيار إجراءه كل عامين إذا كن يتمتعن بصحة جيدة.

فحوصات سرطان عنق الرحم

للكشف عن سرطان عنق الرحم والوقاية منه، يمكن لطبيبك جمع الخلايا والمخاط من عنق الرحم والمنطقة المحيطة به وإرسال العينات إلى المختبر للاختبار.

يكشف اختبار فيروس الورم الحليمي البشري عن فيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب تغيرات خلوية في عنق الرحم.

يكشف مسح عنق الرحم عن تغيرات الخلايا في عنق الرحم والتي يمكن أن تتحول إلى سرطان عنق الرحم إذا تُركت دون علاج.

يمكنك إجراء فحص سرطان عنق الرحم بعد سن 18 عامًا ويمكن للنساء الحصول على التقييم لتقييم خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.



فحص سرطان القولون أو المستقيم

وفقًا للخبراء، ينتشر سرطان القولون بسرعة كبيرة ونادرًا ما يكون له أي أعراض في المراحل الأولية. توصي فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية كل من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 75 عامًا بإجراء تنظير القولون السيني المرن وتنظير القولون للفحص الوقائي.

يتم إجراء منظار القولون لفحص المستقيم والقولون بحثًا عن أورام حميدة أو سرطان باستخدام أنبوب مرن مضاء.

فحص سرطان الرئة

سرطان الرئة لديه معدل وفيات مرتفع بين كل من الرجال والنساء، وخاصة بين المدخنين الذين يستخدمون التبغ.

وفقًا للخبراء، يجب على أولئك الذين يدخنون علبة سجائر يوميًا فحص رئتيهم كل عام. أيضًا، يجب على أولئك الذين يدخنون حاليًا أو كانوا مدخنين سابقين وأقلعوا عن التدخين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية والذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 عامًا إجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة سنويًا.

فحص سرطان البروستاتا

الرجال الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، والذي لا تظهر عليه أي أعراض في البداية. لإجراء الفحص، يمكنك إجراء اختبار دم لمستضد البروستاتا النوعي، والذي يكشف عن PSA، وهو بروتين تصنعه خلايا في الغدة.

يقول الأطباء أنه إذا كانت مستويات PSA لديك أعلى، فهناك فرصة أكبر للإصابة بسرطان البروستاتا.

