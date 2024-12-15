بالصور- اختبروا فرح وسحر الأعياد المجيدة في “الفوروم دي بيروت”

بنجاح كبير، افتُتح يوم ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ الحدث السنوي “OMT Christmas In Action” تحت شعار “نور الأمل”، بعد نجاح مميز خلال الافتتاح الخاص الذي جرى بالأمس لأهل الصحافة والمؤثرين والإعلاميين. يعود هذا الحدث هذا العام بحلّة أكبر وأجواء أروع، لينشر الفرح والدفء في أرجاء لبنان!

يقام “OMT Christmas In Action” من ١٣ إلى ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٤ في الفوروم دي بيروت، ويدعو العائلات والأصدقاء وكل من يحب أجواء العيد إلى تجربة لا تُنسى.

ساعات استقبال الزوار:

خلال أيام الأسبوع: من الساعة ٤ بعد الظهر حتى ١٢ منتصف الليل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع: من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ١٢ منتصف الليل.

سوق الميلاد في هذا الحدث يضم مزيجًا مميزًا من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وأعمال مصممين لبنانيين، ورواد أعمال طموحين، بالإضافة إلى فكرة “سوق الأكل” (Souk El Akel) الفريدة التي تقدم مأكولات شتوية مستوحاة من نكهات تقليدية.

ولمحبي العروض الترفيهية، يقدّم الحدث عروضًا مميزة للأطفال بشخصياتهم المفضلة مثل لونا وغنوة، إلى جانب عروض مباشرة لفرق موسيقية، جوقات، استعراضات راقصة، واستعراضات متجولة ساحرة. كما يتضمن الحدث منطقة أطفال شاسعة تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، مليئة بالأنشطة الممتعة والآمنة للأطفال، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات.

بإلهام من روح الشعب اللبناني وصموده، يستمر “OMT Christmas In Action” في نشر الفرح والأمل، ليضفي لمسة سحرية على موسم الأعياد رغم كل التحديات.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

استعدوا لتجربة مليئة بالحب والدفء، سواء للتسوق أو تذوق الأطباق المميزة أو صنع ذكريات خاصة مع أحبائكم. “OMT Christmas In Action” هو وجهتكم المثالية للاحتفال بموسم الأعياد.