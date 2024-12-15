شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي يحيى حفلاً غنائيًا بالقاهرة الجديدة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمود العسيلى، حفلاً غنائيًا بالقاهرة الجديدة، يوم الخميس 19 ديسمبر الجارى، ويقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

واحتفل النجم محمود العسيلى بزفافه فى أكتوبر الماضى على فتاة من خارج الوسط الفني فى حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، وذلك فى أحد الفنادق الكبرى، ويعد هذا الزواج المرة الرابعة له.

وكان المطرب محمود العسيلى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "الدلوعة"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

وطرح محمود العسيلى أيضًا أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها العسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.