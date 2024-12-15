تووليت وسعد لمجرد الأكثر تفضيلاً بين النجوم.. والشامي يختار أغنية تصف حياته!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:00 صباحاً - على هامش تواجد النجوم خلال حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى والذي انطلقت فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي"، كشف عدد كبير من النجوم عن أغانيهم المفضلة.
كما كشف ماجد المصري عن المطرب المفضل له قائلاً: "سعد لمجرد موسيقي قوي جداً"، كما قالت النجمة اللبنانية يارا بو منصف: "أنا بسمع تووليت، وكل أغانيه الجديدة، وسعد لمجرد وقامت بغناء أغنيته "الحلق".
كما أوضحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن المطربين المفضلين لها قائلة: "فيه أغاني حلوة كثيرة، مثل أغاني نانسي عجرم، إليسا، نجوى كرم"، وقال المطرب السعودي عايض: "كل الأغاني حلوة وزينة".
وأضاف الممثل ومقدم البرامج السعودي مهند الحمدي: "أنا قائمة الأغاني الخاصة بي متناقضة ومتنوعة، ممكن أن تلاقي أغنية لعبد المجيد عبد الله وبعدها فضل شاكر وهناك أغاني تكنو".
وقالت المطربة والممثلة الجزائرية أمل بوشوشة: "بالنسبة لي ليست لدي أغنية مفضلة، لأني أحب التنوع، بحب الأغاني العربية والأجنبية، على حسب الأغنية التي تتصدر الترند، أحب سماعها بسيارتي".
وبسؤال المطرب السوري الشامي عن اسم أغنية واحدة يصف بها هذه السنة من حياته قال: " أغنية خلص الدمع من عيوني لـ آدم، كان عام صعباً جداً، والشهرة الواسعة بهذا العمر صعب، كنت أحاول أتأقلم مع كل هذه الأمور، الحمد لله نجحت بهذا الاختبار الصعب، والآن أصبح كل شيء سهلاً".
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وشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيدالنفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.
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النجوم يكشفون عن أغانيهم المفضلةكشف عدد من نجوم الفن عن أغانيهم المفضلة والمطرب الذي يفضلون سماع صوته، لـ برنامج "ET بالعربي" خلال تواجدهم في حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى ، حيث قالت يسرا: "بحب أحمد سعد، وإليسا بموت فيها، تووليت أول مرة أشوفه، سعد لمجرد دا حبيب قلبي وموسيقي عبقري ومن أكثر الناس اللي بحب أسمعهم، صوته رائع وإحساسه مخيف".
كما كشف ماجد المصري عن المطرب المفضل له قائلاً: "سعد لمجرد موسيقي قوي جداً"، كما قالت النجمة اللبنانية يارا بو منصف: "أنا بسمع تووليت، وكل أغانيه الجديدة، وسعد لمجرد وقامت بغناء أغنيته "الحلق".
كما أوضحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن المطربين المفضلين لها قائلة: "فيه أغاني حلوة كثيرة، مثل أغاني نانسي عجرم، إليسا، نجوى كرم"، وقال المطرب السعودي عايض: "كل الأغاني حلوة وزينة".
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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
وأضاف الممثل ومقدم البرامج السعودي مهند الحمدي: "أنا قائمة الأغاني الخاصة بي متناقضة ومتنوعة، ممكن أن تلاقي أغنية لعبد المجيد عبد الله وبعدها فضل شاكر وهناك أغاني تكنو".
وقالت المطربة والممثلة الجزائرية أمل بوشوشة: "بالنسبة لي ليست لدي أغنية مفضلة، لأني أحب التنوع، بحب الأغاني العربية والأجنبية، على حسب الأغنية التي تتصدر الترند، أحب سماعها بسيارتي".
وبسؤال المطرب السوري الشامي عن اسم أغنية واحدة يصف بها هذه السنة من حياته قال: " أغنية خلص الدمع من عيوني لـ آدم، كان عام صعباً جداً، والشهرة الواسعة بهذا العمر صعب، كنت أحاول أتأقلم مع كل هذه الأمور، الحمد لله نجحت بهذا الاختبار الصعب، والآن أصبح كل شيء سهلاً".
يمكنكم متابعة بينهم يسرا وماجد المصري.. نجوم الفن يكشفون عن رأيهم في المخرج محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي
تفاصيل حفل جوائز بيلبورد 2024يُذكر أنّ حفل "جوائز بيلبورد عربية" كرم الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.
وشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيدالنفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»