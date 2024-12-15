غي مانوكيان يكشف النقاب عن جولته العالمية للعام ٢٠٢٥

انطلاق “الجولة العالمية ٢٠٢٥” التي تنتجها “لايف نيشن”، في العديد من ولايات متفرّقة من أميركا الشمالية ومدن أوروبية، حيث ستقدم عروضها في مكسيكو سيتي ولوس أنجلوس وديترويت ومونتريال وبروكلين وباريس. ويعكس هذا الحدث الكبير رؤية وتفاني أمين قباني، نائب الرئيس للمواهب العربية في “لايف نيشن” الذي أثمرت جهوده في استقطاب عروض المبدع غي مانوكيان المتميّزة التي تأسر قلوب الكثير من الجماهير بدءاً من تشيلي وصولاً إلى سيدني، وجعلها تعتلي المسرح العالمي.

ويستعدّ غي مانوكيان اللبناني – الأرمني الشهير لتسطير تاريخ جديد عندما ينطلق في جولته العالمية للعام ٢٠٢٥ بالشراكة مع “لايف نيشن”. ويمثّل هذا العمل الإبداعي المرة الأولى التي يشرع فيها فنان من منطقة الشرق الأوسط في جولة عالمية للاحتفال بالموسيقى الشرقية المدمجة.

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اكتسب مانوكيان شهرة واسعة باعتباره واحداً من أكثر الموسيقيين ابتكاراً في العالم بفضل موهبته اسعة بفضل أسلوبه الفريد الذي يمزج بين الأصالة والحداثة، مما يجعله واحداً من أبرز الفنانين في العالم وفي الساحة الفنية. وسوف تنطلق الجولة بفن مانوكيان الإبداعي نحو آفاق جديد، وخصوصاً أنه قدم عروضاً مبهرة على مسارح شهيرة مثل “دار أوبرا سيدني” و”لندن بالاديوم” و”دبي أوبرا” و”أولمبيا” في باريس.

تشمل محطات الجولة:

مكسيكو سيتي، المكسيك

إنغليووود، كاليفورنيا

ديترويت، ميشيغان

تورنتو، أونتاريو

مونتريال، كيبيك

بروكلين، نيويورك

باريس، فرنسا