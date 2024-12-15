مكونات طبيعية لإزالة بقع الرمان من الملابس.. «مش هتاخد وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الرمان من الفواكه التي يفضل الكثير تناولها خاصة في فصل الشتاء، نظرا لمذاقه اللذيذ واحتوائه على الفيتامينات المختلفة والعناصر الغذائية التي تحمي الجسم من السرطان، ولكن البعض قد لا يتناوله خوفا من بقع الرمان على الملابس لأنه يصعب إزالتها، لذا نستعرض مكونات طبيعية تساعد على إزالة البقع.

مكونات طبيعية لإزالة بقع الرمان

هناك مكونات طبيعية عدة تساعد على التخلص من بقع الرمان بسهولة، حال تلطخها على الملابس، ومنها الخل الأبيض، ةيث يجب أن نضع الخل الأبيض على البقعة، ونتركها لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك نغسل الملابس بالماء بالطريقة المعتادة، وفقًا لما ذكره موقع «beeter homes».

وجاءت من ضمن المكونات الطبيعية التي تساعد على إزالة بقع الرمان من الملابس، هي استخدام الليمون، إذ يجب على الأشخاص عصر ليمونة على البقعة وبعد ذلك نفرك بلطف، ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نغسل القماش بالطريقة المعتادة.

استخدام صودا الخبز

لم تقتصر المكونات التي تعمل على إزالة بقع الرمان من الملابس، لكن جاء من ضمنها استخدام صودا الخبز، حيث يجب أن نقوم بخلط القليل من الصودا مع الماء حتى نحصل على عجينة سميكة، وبعد ذلك نضع العجينة على البقعة ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ويمكن أيضا إزالة بقع الرمان من الملابس من خلال الوصفة التالية والتي جاءت كالتالي:

ملعقة كبيرة من الأمونيا.

1/2 ملعقة صغيرة من منظف الغسيل، أو سائل غسيل الأطباق.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كميّة من الكحول الطبيّ.

مزيل بقع اللون والصبغة المُخصص.

ماء دافئ.

خطوات الاستخدام