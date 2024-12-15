الامارات | بكتيريا من النوع الجيد تعزز صحة البشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Stylebook المعنية بالجمال والموضة أن عالم التجميل يشتمل حالياً على باقة واسعة من المنتجات المحتوية على «البروبيوتيك» مثل الكريمات والأمصال والأقنعة، موضحة أن تلك المادة عبارة عن كائنات حية دقيقة، وهي بكتيريا من النوع الجيد ذات خصائص تعزز صحة البشرة مثل بكتيريا حمض اللاكتيك.

وأضافت المجلة أن البشرة تحتوي على نحو تريليون بكتيريا مختلفة تحافظ على توازن فلورا الجلد الطبيعية، مشيرة إلى أن العناية بالبشرة بالبروبيوتيك تَعد بتقديم الدعم الأمثل للنظام البيئي الطبيعي للبشرة، والمعروف أيضاً باسم الميكروبيوم، إذ تعمل منتجات العناية المحتوية على البروبيوتيك على تقوية الطبقة الواقية للبشرة بطريقة طبيعية مع دعم وظائف الجلد.

وتتمثل العلامات الدالة على اختلال الميكروبيوم في تهيج البشرة وشيخوختها المبكرة.