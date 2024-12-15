الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية الكويت يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة شعبها.

كما استعرضا عدداً من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.