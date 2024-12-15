النشرة: الخروقات الاسرائيلية مستمرة وعمليات تفجير منازل في شيحين وبليدا وعيترون

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "استمرار الخروقات الاسرائيلية وآخرها عمليات نسف وتفجير لبعض المنازل في بلدات شيحين وعيترون وبليدا"، مشيرا الى "سماع دوي انفجار عنيف محيط بنت جبيل_القطاع الأوسط جنوب لبنان". ولفت الى "تحليق مسيرة اسرائيلية في أجواء بلدات الليطاني (يحمر-ارنون-زوطر الشرقية-زوطر الغربية) ومنطقة النبطية".

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