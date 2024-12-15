المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الصحفيين القتلى إلى 195 بعد مقتل أحمد اللوح

اعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن "ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 195 بعد استشهاد الزميل أحمد اللوح"، مطالبا "المجتمع الدولي بالضغط لوقف جرائم قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وكانت قد افادت قناة "الجزيرة"، عن "مقتل مصور القناة أحمد اللوح في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".