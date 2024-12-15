اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | سؤال وجواب

0 نشر
إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال وجواب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . يتساءل ولي أمر طالب: هل الطلبة ملزمون بحضور الطابور الصباحي؟

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن على المدارس تنظيم طابور صباحي يومي بأي صورة تناسب المدرسة، سواء بأكملها أو الحلقة أو القسم أو الصف.

كما يجب حضوره من جميع الطلبة، وأداء السلام الوطني الإماراتي.

وعلى المدير أو من يفوضه ضمان التزام الجميع بالسلوك اللائق.

كما يجب على المدارس إبلاغ الموظفين والطلبة والزائرين بأهمية احترام السلام الوطني والسلوك المناسب أثناء عزفه وترديده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements