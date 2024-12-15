الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . يتساءل ولي أمر طالب: هل الطلبة ملزمون بحضور الطابور الصباحي؟

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن على المدارس تنظيم طابور صباحي يومي بأي صورة تناسب المدرسة، سواء بأكملها أو الحلقة أو القسم أو الصف.

كما يجب حضوره من جميع الطلبة، وأداء السلام الوطني الإماراتي.

وعلى المدير أو من يفوضه ضمان التزام الجميع بالسلوك اللائق.

كما يجب على المدارس إبلاغ الموظفين والطلبة والزائرين بأهمية احترام السلام الوطني والسلوك المناسب أثناء عزفه وترديده.