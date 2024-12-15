السيسي: مصر تعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "مصر تعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة بالانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع".

كلام السيسي جاء خلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، بحسب الرئاسة المصرية.

وجرى استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث.

وشدد الرئيس السيسي أكد على "امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها".

وأضاف "الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استنادا لثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال اللازمين في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة".