وزيرا خارجية الإمارات والمغرب بحثا هاتفيا في في مجمل التطورات والاوضاع بسوريا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة في مجمل التطورات في المنطقة ومنها الأوضاع في سوريا.

واكد وزير الخارجية الإماراتي "أهمية تضافر جهود الدول العربية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وصون أمن واستقرار شعبها وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار".

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.