الإمارات والمغرب يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي الأوضاع في سوريا والمنطقة العربية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الطرفين بحثا في مجمل التطورات في المنطقة ومنها الأوضاع في سوريا.

وتطرق الشيخ عبدالله خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تضافر جهود الدول العربية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وصون أمن واستقرار شعبها وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار.

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.