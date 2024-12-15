خارجية قطر: وفد دبلوماسي قطري وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة القطرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن "وفدًا دبلوماسيًا قطريًا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة القطرية". وأوضح أن "وفدنا الدبلوماسي في دمشق جدد للحكومة الانتقالية التزامنا بدعم الشعب السوري".

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