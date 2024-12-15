اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أنني "تحدثت مع الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن حاجة إسرائيل لإتمام الانتصار والجهود المبذولة لتحرير الاسرى"، لافتا الى أننا "نواصل العمل بلا كلل لإعادة الاسرى إلى بيوتهم وكلما تحدثنا عن ذلك أقل كان ذلك أفضل".
وذكر أنه "لا نية لدينا في مواجهة سوريا وسنحدد سياستنا بناء على الواقع في الميدان"، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ولفت إلى أن "سوريا على مدار عشرات السنوات كانت عدوا نشطا تجاه إسرائيل"، مضيفا "قمنا خلال الأيام الماضية بتدمير قدرات بناها نظام الأسد على مدار سنوات"، و"ضربنا مسارات تهريب السلاح إلى حزب الله عبر سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: ضربنا مسارات تهريب السلاح لحزب الله عبر سوريا وتحدثت مع ترامب بشأن جهود تحرير الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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