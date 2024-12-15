البزري والبستاني بحثا الأوضاع السياسية والاستحقاق الرئاسي

بحث النائب عبد الرحمن البزري مع النائب فريد البستاني، في الأوضاع السياسية والحياتية والمعيشية في البلاد. كما تطرق النقاش الى الإستحقاق الرئاسي المقبل، وتم التأكيد على "ضرورة إنجاز هذا الإستحقاق في موعده المقرر لكي تبدأ حركة الإصلاح السياسي وبناء الدولة".

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