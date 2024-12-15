ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية روبي الأنظار في حفلها الأخير الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بإطلالتها الأنيقة.

وشاركت روبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لها من الحفل ظهرت فيها بفستان باللون البرتقالي لفتت فيه الأنظار.

والفستان من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد، جاء بقصة ضيقة تعانق الجسد وقصيرة، ومع فتحة صدر على شكل V، ووصل سعر الفستان إلى 3177 يورو، أي ما يعادل نحو 169 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، تركت روبي شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا لافتا أبرز ملامحها بطريقة جميلة.



كانت هذه تفاصيل خبر روبي تتألق في حفلها بإطلالة برتقالية.. وهـ ـذا سعر فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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