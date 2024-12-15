شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يبحث سبل تحقيق أمن المنطقة مع ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام