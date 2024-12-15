الامارات | «لوحة» على عين الأب

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شكرا لقرائتكم خبر عن «لوحة» على عين الأب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على عين الأب وبمعاونته، وبين حنانه وفرحه وأمله في «فنانة المستقبل».. أنامل صغيرة تتحسس القلم وتتأمل، وترسم أولى الشخبطات التي ستبدو ببراءتها كأجمل اللوحات الواعدة.. في مشهد حميم، يخطف الأنظار خلال مهرجان دبي للتسوق، وتحديداً بين جنبات حديقة مشرف حيث فعالية «كانتين إكس» التي تستقطب الزوّار منذ انطلاقتها، موفرة أنشطة بالجملة، وأجواء عائلية دافئة، وورش عمل تفاعلية ترضي كل الأذواق، ومساحات ترفيهية.. وإنسانية كذلك لالتقاط مثل هذه اللحظات العفوية الجميلة الآتية من قلب المجتمع الإماراتي الأصيل.
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