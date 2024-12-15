الامارات | اكتشاف أشرطة كاسيت تتضمن أغنيات غير معروفة لمايكل جاكسون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثِر في وحدة تخزين مهجورة في شمال لوس أنجلوس على أشرطة كاسيت تحتوي على نحو 15 أغنية غير معروفة للمغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون، وفق مجلة «هوليوود ريبورتر»، لكن هذه الأغنيات قد لا تصدر أبداً.

وأوضحت المجلة المتخصصة أن الشرطي السابق غريغ موسغروف عثر على هذه التسجيلات، ومن بينها أغنية ثنائية مع مغني الراب إل إل كول جاي، في وحدة تخزين يملكها المنتج الموسيقي براين لورين الذي تعاون مع النجم الراحل ولا يُعرف مكان وجوده حالياً.

وتعود التسجيلات - وفقَ الشروح المدوّنة على أشرطة الكاسيت - إلى مرحلة 1989-1991، قبل إطلاق ألبوم «دينجيروس» الذي تضمّن أغنية «بلاك أور وايت» عام 1991.

وقال موسغروف لـ«هوليوود ريبورتر» عن الأشرطة المكتشفة: «كنت أستمع إلى تلك التسجيلات وشعرت بالقشعريرة لأن أحداً لم يسبق أن سمعها. كان رائعاً حقاً سماع مايكل جاكسون وهو يتحدث ويمزح».

لكنّ المجلة أشارت إلى أن محبّي مايكل جاكسون لن يتمكنوا على ما يبدو من الاستماع لهذه الأغنيات، إذ لن يتسنى إصدارها، لأن مؤسسة «جاكسون إستايت» التي تتولى إدارة ميراث النجم الراحل رأت أن امتلاك أشرطة الكاسيت لا يعني امتلاك حقوقها.

وأوضح ناطق باسم «جاكسون إستايت» أن هذه المقاطع الصوتية ليست «جديدة» و«في خزائن التركة» تسجيلات أصلية لها.