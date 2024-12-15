شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز دول حققت أعلى صادرات تجارة رقمية حول العالم خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار العقد الماضي، ارتفعت صادرات الخدمات الرقمية بشكل أسرع من تجارة السلع والخدمات بهامش كبير، فمن بث الوسائط إلى دعم تكنولوجيا المعلومات، يتم تسهيل هذه المبيعات الدولية إلى حد كبير من خلال المنصات عبر الإنترنت، ونظرًا لقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية، ارتفعت صادرات الخدمات الرقمية بنسبة تزيد عن 50٪ بين عامي 2019 و 2023.

يوضح هذا الرسم البياني قيمة الخدمات العالمية المقدمة رقميًا، استنادًا إلى بيانات من منظمة التجارة العالمية.

وعلى نحو متزايد، يتم تقديم المزيد من الخدمات عبر الحدود من خلال القنوات الرقمية، في عام 2023، شكلت 13.8٪ من إجمالي حصة العالم، حيث بلغت 42.4 مليار دولار.



خدمات رقمية

أكبر فئة تصدير هي خدمات الكمبيوتر، بقيمة 8.7 مليار دولار، وتشمل الحوسبة السحابية وتصميم الويب ومنصات ألعاب الفيديو.

على سبيل المثال، تخدم منصة أمازون السحابية العملاء في أكثر من 200 دولة، في حين توفر محرك ووردبريس استضافة الويب لأكثر من مليوني موقع على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك، تعمل شبكة بلاي ستيشن في 73 منطقة، حيث تضاعف عدد مستخدميها النشطين شهريًا بأكثر من الضعف في السنوات العشر الماضية.

وكما نرى، تشكل الخدمات المالية والتأمينية المقدمة رقميًا حصة كبيرة من الصادرات العالمية، وتشمل هذه الخدمات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات المحاسبة، والاستشارات المالية. وتمثل هذه الخدمات مجتمعة أكثر من 20٪ من صادرات الخدمات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، شكلت خدمات بث الوسائط مثل نيتفليكس وسبوتيفاي ومنصات الترفيه الأخرى 2.1٪ فقط من إجمالي الصادرات. تليها صادرات خدمات المعلومات، مثل اشتراكات الأخبار الرقمية، والتي تشكل 1.5٪ فقط من الحصة العالمية.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تستمر الخدمات الرقمية في لعب دور مهم في التجارة الدولية عبر الصناعات حيث تنطوي حصة متزايدة من المعاملات على مبيعات عبر الحدود.