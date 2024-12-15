شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يوثق 10 سنوات من التغيرات الدرامية على الكواكب الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت عشر سنوات من الملاحظات من تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا عن تغييرات كبيرة في أجواء المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، وفقًا للتقارير تم تقديم هذه النتائج، التي تم جمعها كجزء من برنامج إرث الغلاف الجوي للكواكب الخارجية (OPAL) التابع لوكالة ناسا، في اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في ديسمبر في واشنطن العاصمة، و تتبعت مبادرة OPAL أنماط الطقس والتحولات الجوية، مما يوفر رؤى قيمة حول الأنظمة الديناميكية لهذه الكواكب الغازية العملاقة.

البقعة الحمراء العظيمة والأشرطة الجوية للمشتري

كشف أكبر كواكب المجموعة الشمسية المشتري عن سمات متغيرة من خلال برنامج OPAL، وتشير التقارير إلى تغييرات في حجم وبنية البقعة الحمراء العظيمة، وهي عاصفة هائلة يبلغ حجمها ثلاثة أضعاف حجم الأرض، وظواهر جوية داخل نطاقاتها الاستوائية.

وفقًا لبيانات وكالة ناسا، فإن الميل المحوري الأدنى للكوكب بثلاث درجات يؤدي إلى تقلبات موسمية محدودة، على عكس التغيرات الموسمية الأكثر وضوحًا للأرض الناجمة عن ميل بمقدار 23.5 درجة.

الظواهر الموسمية ونشاط حلقات زحل

وبحسب ما ورد، تم توثيق الظروف الجوية لزحل، المتأثرة بميله بمقدار 26.7 درجة، عبر مداره الذي يبلغ 29 عامًا ، وتتضمن نتائج OPAL اختلافات في اللون وتحولات في عمق السحب مرتبطة بالتحولات الموسمية للكوكب.

كما التقط التلسكوب أيضًا حلقات داكنة مراوغة، والتي بناءً على البيانات، مدفوعة بعوامل موسمية ، وتم تحديد هذه الظواهر في البداية خلال بعثات فوييجر التابعة لوكالة ناسا، ولديها الآن جداول زمنية رصدية أكثر وضوحًا بسبب مساهمات هابل.

تزايد سطوع قطبى كوكب أورانوس

مع ميله المحوري الشديد ومداره الذي يبلغ 84 عامًا ، أظهر أورانوس تغيرات تدريجية ولكن ملحوظة. ووفقًا لبيانات البحث، أضاء الغطاء القطبي في نصف الكرة الشمالي بمرور الوقت، بما يتماشى مع اقترابه من الانقلاب الصيفي المتوقع في عام 2028، وقد مكن الرصد المستمر من هابل من إجراء هذه الملاحظات طويلة المدى.

عواصف نبتون ودورة الشمس

كشف نبتون، وهو أبعد الكواكب الأربعة، عن عواصف مظلمة، بما في ذلك عاصفة رُصدت لأول مرة في عام 2018 وأخرى وثّقت في عام 2021 ، واستنادًا إلى تحليل OPAL، تتبدد هذه العواصف بالقرب من خط الاستواء.

وقد ربطت الملاحظات الظروف الجوية لنبتون بالدورة الشمسية، مما يشير إلى تأثيرات الطقس الكوكبية المترابطة ، وتشير التقارير إلى أن مسح OPAL الذي استمر لمدة عشر سنوات قد أثرى الفهم، حيث تمت مشاركة النتائج في أكثر من 60 منشورًا علميًا.