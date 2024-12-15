ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا الأنظار إليها، بإطلالتها البالغة الأناقة، على السجادة في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وقد إرتدت فاليري فستاناً باللون الأسود، من قماش المخمل، طويلاً وضيقاً ومن دون أكمام، من تصميم كارولينا هيريرا، وبقصة مميزة من الجهة الأمامية.

وتركت فاليري شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بجمالها.

وكانت فاليري أبو شقرا قد شاركت متابعيها، مجموعة صور جديدة لها برفقة أولادها، وظهرت فاليري في الصور وهي تستمتع بوقتها مع توأمها تمار وجازمين، وطفلها الصغير، على البحر بأوقات رائعة.

وبدت فاليري في الصور بإطلالة طبيعية للغاية وبدون مكياج، كما أظهرت فاليري في الصور وجه إبنها الصغير بشكل واضح.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة أنيقة للغاية لـ فاليري أبو شقرا من كارولينا هيريرا في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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