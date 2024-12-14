ميرنا وليد - بيروت - ينشر موقع "الفن" يومياً مقالات بقسم "الخبريات" ويتناول فيها السيرة الذاتية لمعظم النجوم اللبنانيين، العرب والعالميين.
في عام 2024 هذه هي "الخبريات" التي نالت أعلى نسبة قراءة :
جوليا بطرس استاءت من تصرف أفيخاي أدرعي .. أنغام قالت له " ربنا ياخدك " وراغب علامة علّق بذكاء
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هكذا أخبر فريدي ميركوري حبيبته أنه يحب الرجال.. وتوفي بسبب مرض الإيدز ومفاجأة حول هوية ورثته
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ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: هكذا بدأت قصة حبهما التي أشعلت خلافاً مع شقيقها وتفاصيل لا تعرفونها عنهما
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ناتالي معماري.. قصة الإعلامية ووصيفة ملكة جمال لبنان التي أصبحت أميرة سعودية بعد زواجها من إبن العاهل السعودي
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حلمي بكر لحّن لأكبر الفنانين...هكذا اكتشفته وردة الجزائرية عن طريق الصدفة وعرف بصراحته الشديدة
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كانت هذه تفاصيل خبر خلافات النجوم مع أفيخاي أدرعي وقصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بين الأكثر قراءة في الـ 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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