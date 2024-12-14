خلافات النجوم مع أفيخاي أدرعي وقصة حب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بين الأكثر قراءة في الـ 2024

ميرنا وليد - بيروت - ينشر موقع "الفن" يومياً مقالات بقسم "الخبريات" ويتناول فيها السيرة الذاتية لمعظم النجوم اللبنانيين، العرب والعالميين.

في عام 2024 هذه هي "الخبريات" التي نالت أعلى نسبة قراءة :

جوليا بطرس استاءت من تصرف أفيخاي أدرعي .. أنغام قالت له " ربنا ياخدك " وراغب علامة علّق بذكاء

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هكذا أخبر فريدي ميركوري حبيبته أنه يحب الرجال.. وتوفي بسبب مرض الإيدز ومفاجأة حول هوية ورثته

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ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: هكذا بدأت قصة حبهما التي أشعلت خلافاً مع شقيقها وتفاصيل لا تعرفونها عنهما

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ناتالي معماري.. قصة الإعلامية ووصيفة ملكة جمال لبنان التي أصبحت أميرة سعودية بعد زواجها من إبن العاهل السعودي

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حلمي بكر لحّن لأكبر الفنانين...هكذا اكتشفته وردة الجزائرية عن طريق الصدفة وعرف بصراحته الشديدة

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