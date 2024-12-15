شكرا لقرائتكم خبر عن تطال الشرقية.. الأرصاد: موجة برودة قياسية في عدد من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

عقيل العقيل

برودة قياسية

الدمام - شريف احمد - تشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.وترافق هذه الكتلة الباردة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بالبرودة في مختلف المناطق.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ”اليوم”، إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة بدأ مساء يوم أمس السبت، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء، متسبباً في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.وأضاف العقيل: “من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في مناطق حفر الباطن، القيصومة، وقرية العليا ما بين صفر إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر.كما قد يصل تأثير الكتلة الباردة إلى المناطق الساحلية الشرقية، حيث تسجل درجات الحرارة ما بين خمس إلى سبع درجات مئوية”.وتابع: “هذه الكتلة الهوائية الباردة ستواصل تقدمها لتؤثر على منطقة القصيم، حائل، ومنطقة الرياض، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هناك إلى ما بين درجة واحدة وأربع درجات مئوية، وتشمل العاصمة الرياض”.وأشار العقيل، إلى أن الرياح النشطة المصاحبة للكتلة الهوائية الباردة قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية في بعض المناطق، معللًا ذلك بقوله: “الهواء البارد يتميز بوزنه الثقيل، ما يجعله يثير الغبار بشكل واضح”.وأوضح أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة سيبدأ في التراجع تدريجياً مع نهاية الأسبوع، حيث تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي على معظم مناطق المملكة.وأضاف: “نرصد في المركز الوطني للأرصاد حالة جوية جديدة من المتوقع أن تبدأ يوم الأربعاء القادم، تشمل المناطق الشمالية الغربية، وأجزاء من المناطق الشمالية، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة”.ويواصل المركز الوطني للأرصاد مراقبة الحالة الجوية بشكل دقيق، مع إصدار التحديثات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.