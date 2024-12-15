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انقلاب سيارات وسقوط أشجار.. إعصار كاليفورنيا يخلف دمارًا واسعًا

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د ب أ- سان فرانسيسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اجتاح إعصار شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم السبت، ما أدى إلى انقلاب سيارات، وسقوط أشجار، وتدمير خطوط الكهرباء، حسبما أفادت خدمات الطقس الوطنية الأمريكية ووسائل الإعلام المحلية.
وكانت مقاطعة سانتا كروز، الواقعة جنوب سان فرانسيسكو، من أبرز المناطق المتضررة، حيث انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات مقلوبة وكميات كبيرة من المياه.
إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء في سان فرانسيسكو

تحذير من الفيضانات

وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية تحذيرا من العواصف للمنطقة، مع توقع رياح تصل سرعتها إلى 40 عقدة في الساعة أو ما يعادل حوالي 75 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد، كما تم تحذير السكان بالابتعاد عن الشواطئ الموجودة في المنطقة.
ويستمر سريان التحذير من الفيضانات حتى الساعة 45:1 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي(0945 بتوقيت جرينيتش)، وفقا لما ذكرته خدمة الأرصاد.
إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء في سان فرانسيسكو
إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء في سان فرانسيسكو

وتأثر آلاف الأشخاص بانقطاع الكهرباء، وتسببت العاصفة الشتوية في انقطاعات واسعة للكهرباء في كاليفورنيا.
ففي مدينة سان فرانسيسكو وحدها، تأثر ما يصل إلى 13 ألف منزل بانقطاع الكهرباء، ومن إجمالي الولاية، تأثر أكثر من170 ألف مشترك بانقطاعات الكهرباء.
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MO Nasa

MO Nasa

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