شكرا لمتابعة خبر عن مواطنان يصنعان آلة بسيطة لاستخراج الذرة الرفيعة من السنابل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مواطنان في منطقة جازان في تطوير آلة مبتكرة مصنوعة من قطع محلية تُستخدم لاستخراج حبوب الذرة الرفيعة من السنابل .

وأوضح جابر مطيع، صاحب الفكرة، في مقابلة مع قناة «العربية السعودية»، أن الآلة تتكون من صندوق “برميل” يحتوي على فتحات مُصممة بمقاسات دقيقة، بالإضافة إلى عمود داخلي ودينامو، ويتم وضع السنابل في الصندوق، ثم يُغلق، وتُشغل الآلة لتخرج الحبوب من إحدى فتحات الصندوق.

وأشار إلى أن الفكرة بدأت في عام 2020، حيث تم تطبيق نموذج بسيط مستوحى من أدوات محلية، وواجه بعض التحديات التقنية، مما دفعه للاستعانة بشريكه العم علي الهروبي، الذي دعم تطوير الآلة منذ عام 2021 وحتى الآن.

ويتطلع الشريكان لتطوير النموذج، بهدف تحسين الكفاءة وتوفير آلة أكثر دقة، تُلائم الظروف الزراعية في منطقة جازان.