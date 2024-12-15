طقس شديد البرودة مع احتمالية تكون الصقيع بـ3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.