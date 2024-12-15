شباك زجاجي ولباس محتشم لتدريب الصغار في المنشآت الأهلية

شددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على عموم منشآت التدريب الأهلية بضرورة التقيد بضوابط وثيقة «محددات والتزامات العمل والسلوك الوظيفي» عند تدريب من هم أقل من سن 18 عامًا، وذلك على النحو الذي يتماشى مع نظام حقوق الطفل ولائحته التنفيذية، محذرةً بأن مخالفة ما ورد في تلك المحددات يعد مخالفة تستوجب المساءلة في حال ثبوتها.

مجموعات متقاربة

تضمنت الوثيقة التي باتت إلزامية على جميع منشآت التدريب الأهلي التأكيد بعدم الإساءة للمتدربين جسديًا أو لفظيًا، أو القيام بأي عمل ينال من كرامتهم أو يعرضهم للمخاطر، إضافة إلى عدم القيام بأي تواصل خارج نطاق العملية التدريبية وخارج فترات العمل الرسمية، كما يجب أن تتم العملية التدريبية في أماكن مفتوحة قابلة للرؤية من الخارج من خلال وجود شباك زجاجي، أو عازل زجاجي، أو باب مفتوح، وفي حال كانت جلسات التدريب فردية ينبغي إشعار ذوي المتدرب وأخذ الموافقة الخطية بذلك قبل بدء العملية التدريبية، مع مراعاة أن يتم توزيع المتدربين على مجموعات متقاربة عمريًا وفقًا للنمو العقلي والبدني.

متطلبات على المنشأة

تؤكد الوثيقة أن على كافة أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية الالتزام باللباس المحتشم، كما يتعين أن لا تعكس الأنشطة التدريبية أي إيحاءات غير لائقة أو رسومات غير مناسبة للأعراف والثقافة المحلية، كما يتعين على المنشأة نشر الوعي لدى العاملين غير السعوديين بثقافة المملكة والأعراف المحلية المتفق عليها، إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة التدريبية تطوير لوائحها الداخلية بما يضمن التزامها والتزام العاملين بها بجميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، مع ضرورة أن يكون هناك إقرار خطي موقع من جميع العاملين ينص على اطلاعهم على اللوائح ذات الصلة وإلمامهم بذلك.

التعامل مع التجاوزات

نصت الوثيقة بأنه يجب على المنشأة بناء آلية للرفع للجهات الحكومية بأي تجاوزات قد تؤدي إلى الإضرار بالمتدربين، مع مراعاة مبدأ السرية في كافة أعمالها الخاصة بسلامة المتدربين والشهود والأطراف والأدوات الفنية، مثل التسجيلات وغيرها، وكذلك المحافظة على سرية معلومات المتدربين وحمايتها وعدم إفشاء أي معلومات قد تؤدي إلى ضرر المتدربين، وإتاحة سياسة الإفصاح بسرية تامة وإبلاغ المتدربين بالكيفية والإجراء لمن يرغب بتقديم شكوى على أي مدرب.

روح المسؤولية

تهدف المؤسسة من وراء ذلك إلى تحديد الأسس والالتزامات العملية التي ينبغي على منشآت التدريب الأهلية والعاملين فيها التقيد بها عند تقديم التدريب للفئة العمرية الأقل من 18 سنة، ووضع الأسس التي من شأنها أن تنمي روح المسؤولية لدى العاملين في منشآت التدريب وبرامج التدريب التي تستهدف تلك الفئة، وتنظيم العلاقة في التعاملات المباشرة وغير المباشرة بين العاملين في المنشآت التدريبية والمتدربين.

ضوابط إضافية

ـ عدم السماح لغير ذوي المتدرب بحضور البرامج التدريبية.

ـ إبلاغ ذوي المتدرب بأي تغير يطرأ على البرنامج التدريبي.

ـ عدم تصوير الصغار دون موافقة ذويهم.

ـ الالتزام بعدم تعارض أوقات التدريب مع ساعات المدارس.

ـ عدم السماح للصغار بالخروج قبل انتهاء الحصص التدريبية.

ـ وجوب توفر الإضاءة الكافية في قاعة التدريب وعدم حجبها أو خفتها.