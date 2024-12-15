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حتى الخميس.. تأخير الدوام إلى 9 صباحًا بتعليم تبوك بدءًا من اليوم

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9) صباحًا بدءًا من اليوم حتى يوم الخميس القادم في مدارس مدينة تبوك وضواحيها، ومدارس مركزي الزينة وعلقان.
ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية المتوقعة بانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة القادمة, وحرصًا من سموه على سلامة أبنائه الطلاب والطالبات.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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