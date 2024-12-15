شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الخميس.. تأخير الدوام إلى 9 صباحًا بتعليم تبوك بدءًا من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9) صباحًا بدءًا من اليوم حتى يوم الخميس القادم في مدارس مدينة تبوك وضواحيها، ومدارس مركزي الزينة وعلقان.ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية المتوقعة بانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة القادمة, وحرصًا من سموه على سلامة أبنائه الطلاب والطالبات.