الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال بشأن سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في مدينة العقبة في الأردن في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا المُشكَّلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من السعودية، و الأردن، و العراق، ولبنان، و مصر ، بحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، و الأمين العام لجامعة الدول العربية.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا، كما بحث سبل مساندة عملية سياسية انتقالية يقودها السوريون في هذه المرحلة المهمة لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق، وبالشكل الذي يتوافق مع تطلعاته وطموحاته، ويعيد الحياة فيها وفي مؤسساتها الوطنية، لينعم شعبها بحقوقهم المشروعة وبالحياة الكريمة التي يستحقونها، وبما يصون أمن وسلامة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.