الخليج اليوم .. قطار الرياض يبدأ تشغيل المسارين الأحمر والأخضر.. اليوم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يبدأ قطار الرياض اليوم الأحد تشغيل المسار الثاني الأحمر ( طريق الملك عبدالله)، والمسار الخامس الأخضر (طريق الملك عبدالعزيز)، وفق الجدول المخطط له منذ بدء أعمال القطار.

ومطلع الشهر الحالي، بدأ تشغيل 3 مسارات لقطار الرياض، وهي (المسار الأول "الأزرق": محور شارع العليا – البطحاء) و(المسار الرابع "الأصفر": محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و(المسار السادس "البنفسجي": محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين).

وبحسب بيان سابق عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فإنه عقب تشغيل المسارين الأحمر والأخضر، سيتم تشغيل (المسار الثالث "البرتقالي": محور طريق المدينة المنورة) بعد ثلاثة أسابيع في 5 يناير، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومترًا، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.

ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال (تطبيق درب) المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات المشروع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد افتتح مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ"شبكة النقل العام بمدينة الرياض" وأحد عناصر منظومة النقل فيها.

ويعد مشروع قطار الرياض العمود الفقري لـ"شبكة النقل العام في مدينة الرياض"، فضلاً عن أنه أحد عناصر منظومة النقل في المدينة، وشاهد الملك سلمان بن عبد العزيز فيلمًا تعريفيًا عن المشروع الذي يمثّل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، ويتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، ويتكون من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلومترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية.